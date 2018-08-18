الشناوي يكشف أسباب تفوق الأهلي على الترجي

كشف محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي، عن سر الفوز على الترجي التونسي، مساء أمس الجمعة بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما على ملعب "رادس" بتونس ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات.

وقال الشناوي في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي:" سعيد بروح جميع اللاعبين، وكذلك الجهاز الفني خلال الفترة الحالية، الجميع يعمل بروح واحدة وقلب رجل واحد، لتحقيق الفوز في كل مباراة، وحصد كل البطولات التي نشارك فيها".

وأضاف:" الفوز على الترجي، وحسم الصعود الإفريقي سيمنح اللاعبين فرصة للتفكير في المنافسة المحلية على لقب الدوري الممتاز، وكذلك التفكير براحة أكبر، من أجل تصدر المجموعة عبر بوابة كمبالا سيتي الأوغندي في الجولة الأخيرة".

وعن الضغوط التي يواجهها لاعبو الفريق بسبب كثرة المنافسات قال الشناوي:"هذه الضغوط تصنع الأبطال دائما، وهو ما يثبته لاعبي الأهلي في كل الأجيال".

وأتم:" فرحة الجماهير وإحراز البطولات أصبحت الهدف المتفق عليه بين جميع اللاعبين".