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علي معلول يتخلف عن العودة مع بعثة الأهلي

الشروق
نشر فى : السبت 18 أغسطس 2018 - 1:23 م | آخر تحديث : السبت 18 أغسطس 2018 - 1:23 م

حصل علي معلول، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على إذن الجهاز الفني بالتخلف عن العودة مع بعثة الفريق عصر اليوم إلى القاهرة.

ووافق محمد يوسف، المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة، على طلب اللاعب بعدم العودة مع بعثة الفريق وزيارة أسرته في تونس اليوم السبت.

ويعود «معلول» إلى القاهرة برفقة أسرته بعد ظهر غدٍ الأحد،  بعدما أنهى حجز الطيران، وتغيير موعد عودته.

يذكر أن الاهلي فاز على الترجي التونسي في الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا بهدف دون رد، أحرزه وليد أزارو، ليرتفع رصيد الأهلي إلى 10نقاط بصدارة المجموعة.


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