محافظ جنوب سيناء: افتتاح 624 وحدة سكنية بـ«الرويسات» أكتوبر المقبل

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه جرى الاتفاق مع المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، صباح اليوم السبت، على افتتاح عدد 496 وحدة سكنية بمنطقة الرويسات، بمدينة شرم الشيخ، وذلك في احتفالات أكتوبر 2018 بعد توصيل شبكة الغاز لمنطقة الرويسات.

وأرجع المحافظ، سبب تأخر تسليم هذه الوحدات للمواطنين، هو تأخير توصيل الغاز، واستكمال المرافق والبنية التحتية.

وأضاف، أنه سيتم وضع حجر الأساس، لإقامة عدد 624 وحدة سكنية، كمرحلة ثانية بمنطقة الرويسات؛ لإنهاء أزمة المنطقة بشكل نهائي.