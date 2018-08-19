ليفربول يضاعف راتب مدافعه

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ضاعف ليفربول الإنجليزي راتب مدافعه الإسكتلندي أندرو روبرتسون الأسبوعي مكافأة له على الأداء المميز الذي ظهر به الموسم الماضي.

وذكرت "ميرور" البريطانية أن إدارة الريدز قررت مضاعفة راتب المدافع الإسكتلندي إلى 60 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا بعد الأداء المميز ي الموسم الماضي.

يذكر أن روبرتسون لم يكن ضمن التشكيلة الأساسية للألماني يورجن كلوب مدرب الريدز في بداية الموسم الماضي، إلا إنه اعتمد عليه في مركز الظهير الأيسر بعد إصابة ألبرتو مورينو، حتى فرض نفسه على التشكيلة الأساسية للفريق وظهر بأداء رائع.

وكان روبرتسون قد صنع الهدف الأول لليفربول الذي سجله محمد صلاح أمام وست هام في الجولة الأولى بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، والتي انتهت لصالح الريدز 4-0.

وانضم روبرتسون إلى ليفربول في فترة الإنتقالات الصيفية الماضية قادمًا من هال سيتي الإنجليزي في صفقة كلفت خزينة الريدز 8 مليون جنيه إسترليني.