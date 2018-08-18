راحة 24 ساعة للاعبي المقاصة استعدادا للإسماعيلي

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منح طلعت يوسف المدير الفني لفريق كرة القدم بنادي مصرالمقاصة راحة 24 ساعه للاعبيه اليوم السبت، قبل الاستعداد لمباراة الإسماعيلي الجمعة المقبلة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المحلي.

وخاض بدلاء المقاصة والذين لم يشاركو في مباراة الزمالك الخميس الماضي مباراة ودية أمس الجمعة أمام نجران السعودي انتهت بفوز المقاصة 1-0

ومن المقرر أن يعود لاعبو المقاصة إلي التدريبات غدًا الأحد استعداد للإسماعيلي، حيث يحل المقاصة ضيفًا علي الدراويش الجمعة المقبلة علي ستاد الإسماعيلية في السادسة والربع مساءً.

ويحتل المقاصة المركز 13 برصيد ثلاث نقاط حققها من فوز علي المقاولون العرب في الجولة الثانية من الدوري الممتاز.