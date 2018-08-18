توج الهلال بطلا للسوبر السعودي لموسم 2018/2019 بعد فوزه على الاتحاد بنتيجة 1/2 مساء اليوم السبت على ملعب لوفتس رود بالعاصمة الإنجليزية لندن.



وتقدم الهلال بهدف سجله كارلوس إدواردو في الدقيقة 35 وأضاف جيلمين ريفاس الهدف الثاني في الدقيقة 62 ثم قلص اتحاد جدة النتيجة بتسجيل هدف عن طريق كريم الأحمدي في الدقيقة 67.



وخاض الهلال المباراة بصفته بطل الدوري السعودي للمحترفين، فيما خاض اتحاد جدة المباراة بصفته بطل كأس خادم الحرمين الشريفين.



وتوج الهلال بلقب السوبر السعودي مرة واحدة سابقة كانت في 2015، فيما فشل اتحاد جدة في التتويج باللقب.



ويستهل الهلال مبارياته في الدوري السعودي بمواجهة الفيحاء يوم 31 من الشهر الجاري، فيما يعلب اتحاد جدة مع الشباب في ذات اليوم.