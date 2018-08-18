نانسي عجرم تتألق وسط حشد جماهيري في السويد

أحيت المطربة اللبنانية نانسي عجرم مساء أمس الجمعة 17 أغسطس، حفلاً غنائيا بمهرجان "جوتنبرج" الثقافي في السويد.

وشهدت الحفلة حشدا جماهيريا كبيرا، وقدمت باقة متنوعة من أشهر أغنياتها خلال الحفل.

وتوجهت "نانسي" عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر" بالشكر لجمهورها على حضوره تلك الحفلة والتفاعل الكبير معها على المسرح، حيث قدمت انجح حفلاتها هذا العام.

وأعلنت "عجرم" عن موعد طرح كليب "الحب زي الوتر" الذي صورته منذ أشهر تحت إدارة المخرجة ليلى كنعان في شهر سبتمبر المقبل. مؤكدة أنها ستكشف عن أغنية جديدة لها قريبا.

يذكر أن نانسي عجرم، قد أحيت الليلة الثانية من مهرجانات القبيّات الدوليّة، منذ عدة أيام حيث تألقت بسهرة استثنائية، قدّمت فيها باقة من أفضل أغانيها القديمة والجديدة، وأغاني وطنيّة.