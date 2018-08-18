إليسا تدعم تونس في المساواة بين الرجل والمرأة بالميراث

علقت المطربة اللبنانية "اليسا" على قرار الرئيس التونسي بالمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، مؤكدة أنه لا يمكن النظر إلى مثال تونس الحضاري دون الشعور بالفخر والحزن معا.

وكتبت عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر" أن الفخر لدولة تونس الشقيقة بناء على الخطوات التي تتخذها لتصبح من أهم الدول المدنية التي تقوم على احترام الجميع بلا استثناء، بينما يقع الحزن على واقع بلدها لبنان المهترئ، "مبروك تونس. كل الاحترام والحب".

لا يمكن النظر إلى مثال تونس الحضاري من دون الشعور بالفخر والحزن معا. الفخر لدولة تونس التي تخطو لتكون من أهم الدول المدنية التي تحترم الجميع من دون استثناء، والحزن على واقع لبنان المهترئ... مبروك تونس. كل الاحترام والحب — Elissa (@elissakh) ١٨ أغسطس ٢٠١٨

على جانب آخر نشرت إليسا صورة تحتضن فيها والدتها عبر موقع "إنستجرام"، معلقة عليها قائلة: "حبيبتي وحياتي وكل شيء.. أمي"؟

يذكر أن إليسا طرحت مؤخرًا، كليبها الجديد "إلى كل اللي بيحبوني" التي كشفت من خلاله عن تعافيها من مرض سرطان الثدي.