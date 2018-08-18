عسكري عراقي: عناصر داعش حاولت التسلل من سوريا للعراق 40 مرة خلال الشهر الماضي

أفاد مصدر عسكري عراقي، اليوم السبت، بأن عناصر داعش حاولت التسلل من سوريا للعراق 40 مرة خلال يوليو الماضي.

وذكر المصدر - في تصريح نقلته وكالة أنباء الإعلام العراقي (واع) - أن "عناصر داعش حاولوا التسلل إلى العراق قادمين من سوريا أكثر من 40 مرة، خلال الشهر الماضي، مبينا أن ذلك تم على شكل جماعات تتراوح بين 3 و10 أشخاص.

وأضاف أن "هؤلاء ينقسمون بين تسلل بنوايا شن هجوم على العراقيين، سواء قوات أمن أو مواطنين، أو أنهم يريدون الاختباء بسبب الخيارات الجغرافية المتوفرة بالعراق، والتي تتيح لهم التواري عن الأنظار"، مشيرا إلى أنه "جرى إحباط جميع هذه العمليات وتكبيد التنظيم خسائر فادحة".

وتابع المصدر يقول إن عمليات تسلل هؤلاء من صحراء التنف والبوكمال ومحيط بلدة هجين تتم أمام أنظار الجيش السوري.