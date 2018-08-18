هشام محمد يشيد بقدرة لاعبي الأهلي على تحمل المسئولية

أكد هشام محمد، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن تركيز جميع اللاعبين خلال الفترة الماضية، وقدرتهم على تحمل المسئولية كان السر وراء تقديم مباراة كبيرة والفوز على الترجي التونسي في ملعبه ووسط جماهيره.

وأضاف هشام محمد أن جميع اللاعبين عيونهم على لقب إفريقيا، ولكن دون التعجل في ذلك، وأن تسير الأمور خطوة تلو الأخرى، والتركيز في كل مباراة بالبطولة بشكل منفرد.

وأشار إلى أن مباراة الترجي كانت صعبة للغاية على المستوى الفني، وكذلك الجماهيري في المدرجات، ولكن لاعبو الأهلي كانوا رجالا، وعلى قدر المسؤولية.

وتحدث هشام محمد عن أهمية الفوز على الترجي التونسي، وكذلك في آخر مباراتين للفريق في البطولة الإفريقية قائلا: «الفوز في آخر ثلاث مباريات أعاد الأهلي إلى مكانه الطبيعي في المنافسة الإفريقية، والروح التي يظهر بها اللاعبون تشير بحق إلى شخصية البطل».

وأتم هشام حديثه بأن اللقب الإفريقي هو حلم وطموح جميع اللاعبين، وأن القادم سيكون أفضل في كل شيء، برجولة وتركيز وحماس اللاعبين.

وحرص هشام على تهنئة أكرم توفيق بأول مشاركة إفريقية له، مؤكدا أنه شارك في لقاء صعب، ووسط أجواء ستساهم كثيرا في تكوين شخصيته كلاعب كبير.