السعودية تعترض صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون على جازان

اعترضت قوات الدفاع الجوي السعودي، مساء اليوم السبت، صاروخًا باليستيا أطلقته ميلشيات الحوثي على منطقة جازان، الواقعة في أقصى الجنوب الغربي للمملكة، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل، منذ قليل.