أعلن نائب السويس عضو تكتل «25-30» البرلماني طلعت خليل، عن تقدمه باستقالته من مجلس النواب، بسبب «مسئوليته» عن وفاة الطفلين «ندى محمد» و«عبدالرحمن فوزي»، البالغين من العمر 4 سنوات في بالوعة للصرف الصحي أمام منزلهما في السويس.

وقال «خليل»، في تصريحات خاصة لـ«الشروق»، إنه يعتزم التقدم باستقالته غدا الأحد، بشكل رسمي، موضحا أن استقالته تأتي نتيجة لغياب دور مجلس النواب الواضح في المحاسبة، على حد قوله.

واتهم الشركة القابضة لمياه الصرف الصحي بـ«الإهمال»، قائلا: «كيف تترك هذه الشركة البالوعات مفتوحة، وننزل نجيب أطفالنا منها؟!»، معتبرا أن «البرلمان مبقاش رقابي، ولا بيحاسب للاستمرار فيه».

وكتب «خليل»، أمس، عبر صحفته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «بعد غرق الطفلين (ندى محمد) و(عبدالرحمن فوزي) 4 سنوات في بالوعة للصرف الصحي أمام منزلهما، أعلن مسئوليتي عن ذلك، واتقدم باستقالتي من مجلس النواب».