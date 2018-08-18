

حققت أغنية «واحشني» للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، مليون و300 ألف مشاهدة خلال 24 ساعة من طرحها، وهي من كلمات ملاك عادل، توزيع The AB Brothers.

الأغنية هي الأولى من ألبوم «حوا»، الذي قررت هيفاء أن تطرحه عبر قناتها الرسمية بموقع «يوتيوب».

ويضم الألبوم 15 أغنية باللهجتين اللبنانية والمصرية، وسبق أن أطلقت هيفا بشكل منفرد: «توتا»، «أهضم خبرية»، «ما تيجي نرقص»، و«قلها بحبك».

وتتعاون هيفاء وهبي في الألبوم مع عدد من الشعراء منهم أمير طعيمة، تامر حسين، عزيز الشافعي، شادي نور، عمرو المصري، أحمد عادل توفيق، كما شاركت هيفاء في كتابة بعض الأغاني، أما الملحنين الذي تعاونت معهم فهم محمد وزيري، محمد يحيى، عزيز الشافعي، أحمد برازيلي، بلال سرور وخالد جنيدي، وتولى تولّى التوزيع هادي شرارة، شريف مكاوي، رامي بلازن، ويحيى يوسف.