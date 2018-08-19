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مالطا تنقذ 61 مهاجرا على متن زورق في مياه البحر المتوسط

فاليتا - د ب أ
نشر فى : السبت 18 أغسطس 2018 - 10:46 م | آخر تحديث : السبت 18 أغسطس 2018 - 10:46 م

ذكر الجيش المالطي، اليوم السبت، أن السلطات في بلاده أنقذت مجموعة من 61 مهاجرا كانوا على متن زورق واجه مصاعب في البحر المتوسط.

وقال متحدث باسم الحكومة في وقت سابق: "كان زورقهم ينجرف والمحرك لا يعمل".

الزورق يظهر أيضا علامات تفريغ الهواء" مشيرا إلى أن أحد المهاجرين كان فاقدا للوعي.

وجاءت عملية الإنقاذ بعد ساعات من قيام نائب رئيس الوزراء الإيطالي، ماتيو سالفيني، بنشر صورة الزورق المزدحم المتجه شمالا في البحر المتوسط.

وقال سالفيني في تغريدة: "صور حصرية لزورق صغير بمحرك قوي به 70 مهاجرا ، في المياه المالطية. هل سيقوم أحد ما بشيء للتدخل أم أنه سيرسلهم مرة أخرى نحو إيطاليا؟".

وتتنازع إيطاليا ومالطا حول من يتحمل المسؤولية عن المهاجرين الذين تم إنقاذهم في البحر.


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