رئيس جامعة بنها يطالب بنقل الإداريين بالمستشفيات الجامعية

طالب الدكتور السيد يوسف القاضي، رئيس جامعة بنها، بعمل دراسة فورية لنقل الإداريين بالمستشفيات الجامعية، إلى المقر الإداري الجديد، واستغلال المكاتب الإدارية الحالية؛ لزيادة سعة المستشفيات واستخدامها كغرف جديدة للمرضى.

جاء ذلك خلال زيارة «القاضي»، اليوم للمستشفيات، والتي تفقد خلالها أقسام رعاية القلب، وقسم جراحة القلب والصدر والعظام، وقسم جراحة المخ والأعصاب والعمليات الجراحية، كما شملت الجولة تفقد أعمال التوسعات والتجديدات، لإنشاء قاعات جديدة بالطابق الثامن.

وطالب «القاضى»، من إدارة المستشفى عمل دورة محاسبية لرصد تكلفة علاج المريض، منذ دخوله إلى المستشفى، وحتى خروجه منها.

وخلال تفقده لأقسام المستشفى المختلفة، استمع رئيس الجامعة إلى شرح من عددًا من الأساتذة ورؤساء الأقسام، حول ما تقدمه هذه الأقسام من خدمة ورعاية، وما تجريه من جراحات، حيث بلغت الجراحات التي تم إجراؤها في قسم القلب، والتي تبلغ 10 حالات يوميًا بما يعادل 160 حالة شهريًا.

واطمئن «القاضى»، على استعدادات المستشفيات لمواجهة الحالات الطارئة، خلال فترة العيد، مؤكدًا على أهمية توفير المستلزمات الطبية والأدوية بكميات كبيرة لمواجهة العطلات وأيام الإجازات.