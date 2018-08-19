18 ألف حافلة لنقل الحجاج إلى الأراضي المقدسة غدا

قال المتحدث باسم وزارة الحج والعمرة السعودي، الدكتور حاتم بن حسن قاضي، إنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال بعثة الحج هذا العام.

وأضاف متحدث «الحج السعودي»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة في مصر»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء السبت، أن الوزارة نجحت في إنهاء خطة استقبال الحجاج قبل وصولهم في وقت قياسي، موضحًا أن هناك 18 ألف حافلة ستنقل الحجاج إلى الأراضي المقدسة غدًا.

وأشار إلى بدء الشعائر المقدسة في منى غدًا، بالإضافة إلى توجه بعض الحافلات إلى عرفات بشكل مباشر يوم الاثنين المقبل، مضيفًا أنه تم تسكين الحجاج في أكثر من 3191 مسكنًا في مكة، سواء في فنادق أو وحدات سكنية مفروشة.

وأكد على حرص السلطات السعودية، تقديم أرقى الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، مشيرًا إلى توجه أكثر من 750 ألف حاج إلى مكة المكرمة لأداء الفريضة هذا العام.