أطباء يعثرون على «عدسة لاصقة» داخل جفن سيدة منذ 28 عاما

آخر شيء قد تتوقع أن سببا للآلام الشديدة في العين، هو وجود «عدسة لاصقة» منذ 28 عاما، داخل الجفن، ذلك ما حدث مع سيدة تبلغ من العمر 42 عاما، بحسب ما ذكره موقع «indy100»، ومجلة «بي إم جي كايس ريبورتس» الطبية.

لاحظت تلك المرأة، وجود تورم في الجفن العلوي، مُصاحب بألم شديد كلما تم لمسه، وبعد الذهاب للطبيب وإجراء رنين مغناطيسي، تبين وجود كيس دهني بحجم 8 مل، داخل الجفن.

لكن حالة من الدهشة انتابت الأطباء، بعد اكتشاف أن ما بداخل ذلك الكيس «عدسة لاصقة».

ووجد الأطباء أن العدسة لا تزال سليمة تمامًا، وأصبحت مغلفة في الأنسجة، ولكنها في النهاية تشققت عند إزالتها.

وبعد حالة ارتباك اجتاحت المرأة، نجحت والدتها في حل اللغز، بعدما تذكرت أنه حينما كانت نجلتها في الـ14 من عمرها، تلقت ضربة في العين بـ«كرة الريشة»، وبعد علاج الإصابة، اعتقدوا أن العدسة فُقدت أو خرجت من العين.

ومع ذلك، يمكن استنتاج أن العدسة انتقلت إلى الجفن وأقامت هناك بشكل تلقائي لمدة 28 عاما.