الداخلية السعودية: 2 مليون حاج وصلوا مكة لتأدية مناسك الحج

قال المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية، اللواء منصور التركي، إن اكثر من مليوني حاج وصلوا إلى مكة المكرمة حتى اليوم السبت، استعدادًا لتأدية مناسك الحج والتصعيد إلى عرفات بداية من ليلة الثامن من ذي الحجة.

وأضاف «التركي»، في مؤتمر صحفي اليوم السبت، أن المهمة الأساسية لوزارة الداخلية في الـ48 ساعة المقبلة هي تنظيم المرور وتمكين الحجاج من التحرك بيسر من مكة المكرمة إلى منى وعرفات، وقضاء الوقوف بعرفة في الوقت المحدد شرعًا حتى لا يفوت على الحجاج الأداء الصحيح للحج، ثم النفرة إلى مزدلفة ثم العودة إلى منى لرمي الجمرات وأداء طواف الإفاضة بالمسجد الحرام.

وأكد وجود تنظيمات جيدة للنقل الحجاج وتنقلهم بين المشاعر المختلفة، موضحًا أنه يتم التنقل من مكة بواسطة الحافلات، بينما عمليات التصعيد والنفرة والعودة إلى منى تتم بوسائل مختلفة هي المشاة ويمثلون 14% من الحجاج بعدد يزيد عن نصف مليون متحرك على قدمه من مكة إلى منى، بالإضافة إلى القطار والحافلات.