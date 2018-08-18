مضوي يطالب لاعبي الإسماعيلي بمصالحة الجماهير أمام المقاصة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

طالب الجزائري خير الدين مضوي المدير الفني للإسماعيلي لاعبيه بضرورة مصالحة الجماهير والفوز على مصر المقاصة في اللقاء المقرر له يوم الجمعة في الجولة الرابعة للدوري.

طالب مضوي في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للإسماعيلي خلال حديثه مع اللاعبين على ضرورة مصالحة الجماهير التي تشعر بحزن كبير بعد الخسارة من الاتحاد السكندري في الجولة الثالثة للدوري.

وأضاف المدرب الجزائري أنه لا يوجد مكان لأى لاعب مقصر بالفريق ، مؤكدا على ضرورة إعتبار المباريات المقبلة بمثابة لقاءات الكؤوس لا تقبل القسمة على إثنين.

ويحتل الإسماعيلي المركز 14 في جدول الدوري برصيد نقطتين، حصدهما من تعادلين مع الأهلي وبتروجت