اختفاء مفاجئ لسانشيز عن يونايتد قبل مواجهة برايتون

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شهدت رحلة لاعبي مانشستر يونايتد إلى الساحل الجنوبي اليوم السبت استعدادا لمواجهة برايتون غدا الأحد في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز، اختفاء مفاجيء للتشيلي أليكسيس سانشيز.

وتواجد 20 لاعبا من يونايتد أثناء سفر الشياطين الحمر من مطار مانشستر، لمواجهة برايتون، ولم يكن أليكسس متواجدا معهم.

وتدرب النجم التشيلي مع الشياطين الحمر طوال الأسبوع الماضي، وحتي الآن لم يتم الكشف عن السبب وراء غيابه.

وكان سانشيز قد شارك في مباراة الفريق الماضية أمام ليستر سيتي والتي تغلب خلالها الشياطين الحمر 2-1 في الجولة الأولى.