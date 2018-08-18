السعودية تساعد الحجاج على أداء المناسك بـ«حضانات الأطفال»

تبدأ غدًا الأحد 8 ذي الحجة، أولى شعائر الحج لهذا العام بيوم التروية في مِنًى، ويواجه حجاج بيت الله أزمات عديدة خلال موسم الحج، وأبرزها المشاكل التي تنتج عن اصطحابهم لأطفالهم خلال المناسك، ما يمثل مشقة أيضا للأطفال .

وقدمت المملكة العربية السعودية، حلول لمواجهة تلك الأزمة، حيث أطلقت في موسم الحج لهذا العام، خدمة حضانات الأطفال، والتي يمكنك ترك الأطفال بداخلها تحت رعاية صحية وترفيهية كبيرة.

وفي إطار جهود وزارة الحج والعمرة، أطلقت خدمة "الحضانات لرعاية الأطفال"، وتتواجد تلك الخدمة في مكة المكرمة و المدينة المنورة، وتتعاون فيها كلاً من وزارات "التعليم، الصحة، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وشركة تطوير للخدمات التعليمية".

وتحظى تلك الحضانات بإشراف كوادر مؤهلة لرعاية الأطفال "تعليميًا، ترفيهيًا، وصحيًا"، ويتمكن الحاج من التسجيل في الخدمة، من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الحج والعمرة.

وتم تقسيم الأطفال داخل الحضانة حسب أعمارهم..

من شهرين إلى سنة ونصف.

من سنتين إلى ثلاث سنوات.

من ست سنوات إلى عشر.

وأعلنت الوزارة عن قيامها بتعليم الأطفال بخمس لغات وهم "العربية، الإنجليزية، الفرنسية، الملاوية والتركية ".

وتم تخصيص حاضنة لكل ثلاثة أطفال رضع، وأخرى لكل أربعة أطفال فطم، وحاضنة لكل خمس أطفال دارجين، ومعلمة لكل عشرة أطفال، ومعلمة تربية خاصة لكل 3 أطفال.

واستكمالاً للرعاية المناسبة للأطفال، تم تزويد الحضانات بعيادات طبية مخصصة للأطفال، فضلاً عن برنامج غذائي لكل فئة عمرية، تعاونًا بين والدي الأطفال، وعن الحماية الأمنية للأطفال تم وضع نظام أمني مشدد للحفاظ على سلامة وأمن الأطفال، حيث يتم دخول وخروج الطفل من المبنى بصمة ولي أمره، ويتم التأكيد من هوية الطفل وأهله.

يأتي هذا في إطار مبادرة تجريبية أطلقت موسم الحج الماضي، من إدارة تعليم منطقة مكة المكرمة، بإنشاء ثلاث حضانات موسمية في منطقة العزيزية، لخدمة أطفال الحجاج من عمر شهر وحتى ست سنوات.