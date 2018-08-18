تأييد إخلاء سبيل 9 من جمهور الزمالك المتهمين في «تنظيم الوايت نايتس»

قضت الدائرة 7 بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، بتأييد إخلاء سبيل 9 من جمهور نادي الزمالك، بتدابير احترازية، لاتهامهم بالانتماء لجماعة أسست على خلاف القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، ورفض استئناف النيابة على قرار محكمة الجنايات الدائرة 14 بإخلاء سبيلهم.

والمخلي سبيلهم هم:" عمر ماجد أحمد، وأدهم محمد حسني، ومختار إبراهيم الدسوقي، ومحمود محمد بسيوني، ومحمد حمدى دبور، وإسلام جمال عشري، وسام جمال، ومحمد فتحي مؤمن، ومحمد سليمان".

ويواجه المتهمون في القضية 434 لسنة 2018، تهم تأسيس صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، لدعوة الشباب للتظاهر والتجمهر بغرض إحداث فوضى والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وذلك من خلال التجمع أمام سور نادي الزمالك.

كانت الأجهزة الأمنية، ألقت القبض على كابوهات :وايت نايتس"، عقب ورود بلاغ يفيد بتجمع عدد من رابطة مشجعى نادي الزمالك، بغرض التظاهر بدون تصريح أمام سور النادي، ما من شأنه تكدير السلم والأمن الاجتماعى.