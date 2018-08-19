تعرف على حقيقة انهيار رصيف بميناء العقبة الجديد

أكد مدير مشاريع الموانئ في شركة تطوير العقبة، محمد الدردساوي، أنه لا صحة لما أشيع حول انهيار برصيف 2 في ميناء العقبة الجديد.

وقال «الدردساوي»، في تصريح مساء اليوم السبت، إن الصور التي تناقلها بعض الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي، هي صور لفتحات عمل إنشائية تربط مرحلتي العمل الأولى والثانية بعضهما ببعض، ولا صحة لأي معلومة تتحدث عن انهيار بأي مكان في ميناء العقبة الجديد الذي بني وفقا لتصاميم ومواصفات عالمية وبإشراف مباشر من شركة تطوير العقبة الذراع التطويري لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

وأشار إلى أن بعض الأرصفة في ميناء العقبة الجديد مازال قيد الإنشاء، وأن العمل جار في هذه الأرصفة، وأن أعمال الحفريات والإنشاءات قائمة وفقًا للمخططات وتصاميم إنشاء الميناء الجديد.