حسام حسن: جاهزون لمواجهة بطل موزمبيق رغم الظروف الصعبة

أكد حسام حسن المدير الفني للمصري على جاهزية فريقه لمواجهة يونياو دو سونجو بطل موزمبيق الأحد المقبل بمدينة بييرا، ضمن مباريات الجولة الخامسة من المجموعة الثانية في بطولة الكونفيدرالية.

وقال حسن خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم:" جاهزون لتقديم مباراة قوية أمام دو سونجو، رغم الظروف المعاكسة التي مر بها الفريق بسبب التأخر في رحلة الطيران من القاهرة إلى أديس أبابا".

وأضاف:" الجهاز الفني عقد جلسة مع اللاعبين، من أجل تهيئتهم نفسياً لخوض المباراة التي يأمل الفريق من خلالها في حصد بطاقة التأهل لدور الثمانية".

ويحل النادي البورسعيدي ضيفا ثقيلا على فريق يونياو دو سونجو عصر الأحد المقبل في الجولة الخامسة من المجموعة الثانية للكونفدرالية.