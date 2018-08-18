أمير الكويت: كوفي عنان كان متميزا في خدمة القضايا الدولية

قال أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، إن الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفي عنان، كان لديه العديد من المواقف المشهودة، فضلا عن أدائه المتميز في خدمة القضايا الدولية، مستذكرا حرصه الدائم على تعزيز دور الأمم المتحدة في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين خلال فترة توليه منصب الأمين العام للأمم المتحدة.

وأعرب أمير الكويت، في برقية عزاء بعثها اليوم السبت، إلى الرئيس الغاني نانا أكوفو - عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة كوفي عنان.. راجيا الله سبحانه وتعالى له الرحمة والمغفرة ولذويه الصبر والسلوان.

كما بعث ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، برقيتي عزاء مماثلتين إلى الرئيس الغاني.