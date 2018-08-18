واشنطن ترسل سفينة طبية لمساعدة اللاجئين الفنزويليين الفارين إلى الساحل الكولومبي

قال وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس إن بلاده سترسل سفينة طبية تابعة للقوات البحرية الأمريكية إلى الساحل الكولومبي لمعالجة اللاجئين الوافدين من فنزويلا.

ونقلت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، على موقعها الإلكتروني، اليوم السبت، عن ماتيس قوله لصحفيين: "إنها مهمة إنسانية خالصة، لن نقوم بإرسال جنود، بل أطباء".

ووصف ماتيس الأمر بأنه "وسيلة للتعامل مع التكلفة البشرية المتكبدة بسبب وجود الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ونظامه السياسي الذي يعاني من عزلة بصورة متزايدة"، على حد قوله.

وكانت الأمم المتحدة ذكرت في وقت سابق من الأسبوع الجاري، أن نحو 3ر2 مليون فنزويلي فرّوا من بلادهم، وسط الأزمة السياسية والاقتصادية التي تواجهها البلاد، حيث ذهب العديد منهم إلى دول مثل كولومبيا والبرازيل، فيما اعتبرت الأمم المتحدة أن فنزويلا تشهد "أزمة لاجئين".

من جانبها، انتقدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظام مادورو بشدة، حيث قامت بفرض عقوبات على فنزويلا، كما عرضت تقديم مساعدة بملايين الدولارات للاجئين الفارين من البلاد. فيما لم يستبعد ترامب احتمالية التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا.