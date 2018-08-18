نائب عن تيار المستقبل: الحريري في موقع قوة ويعمل على تشكيل حكومة وفاق وطني

قال عضو مجلس النواب اللبناني عن تيار المستقبل النائب محمد سليمان، إن رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، في موقع القوة بدعم اللبنانيين، وماض بثقتهم في مسار تشكيل الحكومة اللبنانية، دون أن يلتفت إلى الحملات التي يتعرض لها من قبل البعض.

وأكد عضو تيار المستقبل – في كلمة له اليوم ممثلا عن رئيس الوزراء سعد الحريري خلال احتفالية شبابية بمحافظة عكار – أن الحديث عن تشكيل حكومة أكثرية (نيابية) هو أمر ليس في حسابات الحريري على وجه الإطلاق والذي يحرص على تشكيل حكومة وفاق وائتلاف وطني، لا مكان فيها لـ "ثلث معطل" ولا تكرس أعرافا خارج الدستور واتفاق الطائف.

واعتبر أن محاولات دفع الأمور نحو اشتباك سياسي والضغط على رئيس الوزراء المكلف أو محاولة إحراجه لتغيير المسار الذي ارتضاه لتأليف حكومة ائتلاف وطني تحت سقف صلاحياته المحددة وفقا للدستور، إنما تدين أصحابها وتخدم أعداء لبنان.

وأشار إلى أن محاولات دفع لبنان للانخراط في أجندة محاور خارجية، لن تجدي نفعا، مشددا على أن تيار المستقبل وزعيمه سعد الحريري يعملون وفقا لأجندة المصلحة اللبنانية التي تعلو على أي مصلحة أخرى.

وقال: "الحريري حريص على التسوية السياسية التي أمنت وستؤمن الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي وستحمي مشاريع مؤتمر سيدر لدعم اقتصاد لبنان، ويدنا ممدوة للجميع، ولكن تيار المستقبل لن يلدغ من جحر مرتين".