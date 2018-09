أقيم صباح الثلاثاء بتوقيت القاهرة، حفل توزيع جوائز «إيمي 2018» في نسخته الـ70 على مسرح مايكروسوفت بمدينة لوس أنجلوس، بحضور عدد كبير من الفنانين وصناع السينما والتلفزيون في العالم، وقدمه كل من مايكل تشي وكولين جوست.



وهذه هي القائمة الكاملة للفائزين:



أفضل مسلسل درامي: Game of Thrones (صراع العروش)



أفضل مسلسل كوميدي: The Marvelous Mrs. Maisel (السيدة الرائعة)



أفضل مسلسل قصير: The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story (اغتيال جياني فيرساتشي)



أفضل ممثلة كوميدية: راشيل بروسناهان عن دورها في السيدة الرائعة



أفضل ممثل كوميدي: بيل هادر عن دوره في مسلسل باري



أفضل ممثل درامي: ماثيو ريس عن دوره في مسلسل الأمريكيون



أفضل ممثلة مساعدة في الدراما: ثاندي نيوتن عن مسلسل ويست وورلد



أفضل ممثل مساعد في الدراما: بيتر دينكلاج عن مسلسل لعبة العروش



أفضل ممثلة مساعدة في الكوميديا: أليكس بورستين عن مسلسل السيدة الرائعة



أفضل ممثل مساعد في الكوميديا: هنري وينكلر عن دوره في مسلسل باري



أفضل ممثلة في مسلسل قصير: ريجينا كينج عن دروها في مسلسل سبع ثوان



أفضل ممثل في مسلسل قصير: دارين كريس عن دوره في مسلسل «اغتيال جياني فيرساتشي»



أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل قصير: ميريت ويفر عن دورها في مسلسل جودليس



أفضل ممثل مساعد في مسلسل قصير: جيث دانيالز عن دوره في مسلسل جودليس



أفضل برنامج ترفيهيي: Saturday Night Live



أفضل برنامج واقعي: RuPaul’s Drag Race



أفضل برنامج حواري: Last Week Tonight With John Oliver