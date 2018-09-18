التعليم تلجأ للألوان لتقييم مستوي التلاميذ في النظام الجديد للتعليم

لجأت وزارة التربية والتعليم إلي استخدام الألوان ليتم تقييم الطلاب النظام الجديد للتعليم (تعليم 2) بها علي الأنشطة ومشاركة المشروعات بدلا من استخدام الدرجات، حيث سيتم استخدام 4 ألوان في التقييمات ولكل لون مدلول علي مستوي التلميذ حيث يشير اللون الأحمر إلي أن مستوي الطالب "أقل من التوقعات"، أي أن التمليذ لم يتمكن من تحقيق نواتج التعلم المرجوة من تنفيذ النشاط.

ويرمز اللون الأصفر إلي أن التلميذ "يحتاج لمزيد من الجهد"، أي أن التلميذ حقق الحد الأدني من نواتج التعلم المرجوة من النشاط، ويحتاج بذل جهد أكبر في لتحقيق باقي نواتج التعلم، واللون الأخضر، يرمز إلي أن التلميذ "يقابل التوقعات " أي أن التلميذ تمكن من تحقيق نواتج التعلم المرجوة من النشاط كاملة).

بينما يرمز اللون الأزرق إلي أن التلميذ "فاق التوقعات " أي أنه نجح في الوصول إلي نواتج تعلم أكثر من الممرجو تحقيقها أثناء تنفيذ النشاط.

وتستعد وزارة التربية والتعليم لتطبيق نظام (تعليم 2) في 22 سبتمبر الجاري علي مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي.