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حصل The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story على جائزة أفضل مسلسل قصير في حفل توزيع جوائز «إيمي 2018»، في دورته الـ70 لعام 2018 المقام على مسرح مايكروسوفت في مدينة لوس أنجلوس.