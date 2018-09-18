جهاز «أيفون» ينقذ شرطيا في تايلاند من الموت

ذكر تقرير إخباري محلي اليوم الثلاثاء أن جهاز "أيفون" خاص بشرطي في تايلاند أنقذ صاحبه من الموت إثر اشتباك مسلح.

وأوضح موقع "خاوسود" الإخباري باللغة الإنجليزية، أن الشرطي بوراويت بانجونج، من قوة شرطة منتجع باتايا الساحلي، 150 كيلومترا جنوب العاصمة بانكوك، وجد نفسه متورطا في اشتباك مسلح مع أحد رجال العصابات المحليين، بمطعم يوم السبت.

وذكر الموقع أن الشرطي كان يتناول العشاء بالمطعم عندما وقع عراك بين عناصر إجرامية معروفة، وقرر التدخل.

واحتمى "بوراويت بانجونج" بالطاولة عندما بدأ اطلاق النار، ورغم ذلك أُصيب بطلقة في ذراعه، وأخرى في أعلى الفخذ، ولكن جهاز "أيفون" الخاص تصدى للرصاصة الثانية.

وعندما سقط الشرطي على الأرض، أخرج زميل كان يتناول العشاء معه مسدسه وأطلق النار على الرجل الآخر وأصابه.

ويرقد بوراوات حاليا بأحد المستشفيات حيث يتلقى العلاج.