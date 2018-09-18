بيل هادر يحصل على جائزة أفضل ممثل كوميدي في «إيمي 2018»

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حصل الممثل بيل هادر على جائزة أفضل ممثل كوميدي عن دور البطولة في المسلسل الكوميدي Barry، في حفل توزيع جوائز «إيمي 2018» المقام على مسرح مايكروسوفت بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية.
That feeling when you win an #Emmy. pic.twitter.com/3vDYwFeRxM
— Entertainment Weekly (@EW) September 18, 2018
That feeling when you win an #Emmy. pic.twitter.com/3vDYwFeRxM