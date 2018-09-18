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بيل هادر يحصل على جائزة أفضل ممثل كوميدي في «إيمي 2018»

نجلاء سليمان
نشر فى : الثلاثاء 18 سبتمبر 2018 - 3:02 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 18 سبتمبر 2018 - 3:02 ص

حصل الممثل بيل هادر على جائزة أفضل ممثل كوميدي عن دور البطولة في المسلسل الكوميدي Barry، في حفل توزيع جوائز «إيمي 2018» المقام على مسرح مايكروسوفت بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

 

 


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