بيل هادر يحصل على جائزة أفضل ممثل كوميدي في «إيمي 2018»

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حصل الممثل بيل هادر على جائزة أفضل ممثل كوميدي عن دور البطولة في المسلسل الكوميدي Barry، في حفل توزيع جوائز «إيمي 2018» المقام على مسرح مايكروسوفت بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية.



