محافظ أسوان يقيل مدير التأمين الصحي

كلف محافظ أسوان، اللواء أحمد إبراهيم، اليوم، الدكتور محمد سعيد، بإدارة مستشفي التأمين الصحي، بعد أن كان مديرًا للشئون العلاجية، بدلاً من الدكتور أيمن عبد الله.

جاء ذلك أثناء لقاء محافظ أسوان، مع الدكتورة سهير عبد الحميد، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، وبحضور الدكتور وليد سامي مدير فرع المنطقة بأسوان.

وأكد اللواء أحمد إبراهيم، على اهتمامه بالمواطن الغلبان وتوفير الرعاية الصحية الكاملة له، مشيرًا إلى أن تحقيق ذلك يتطلب أن يكون الجميع على قدر المسئولية مع تلافي الملاحظات أولاً بأول.

وأشار المحافظ، إلى أنه تم الاتفاق مع رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، على بدء عملية تطوير شاملة للمستشفى، تشمل رفع الكفاءة الإنشائية من غرف عمليات وبنية أساسية، علاوة على التجهيزات الطبية، فضلاً عن تطبيق نظام متطور للإطفاء والمراقبة بالكاميرات

ووجه المحافظ بتفعيل بروتوكول التعاون بين هيئة التأمين الصحي، وجامعة أسوان؛ لتوفير الأطباء المتخصصين والإستشاريين للعمل ضمن الفريق الطبي بالمستشفى؛ ليصب كل ذلك في تقديم خدمة صحية ذات جودة عالية للمواطن الأسواني.