العالم المسرحي الأمريكي «مارفن كارلسون» في ندوة بآداب حلوان

نظم قسم اللغة الانجليزية وآدابها بكلية الآداب بجامعة حلوان، ندوة علمية بعنوان «مسرح الشتات العربي المعاصر في اوروبا والولايات المتحدة»، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، وبحضور العالم المسرحي الأمريكي «بروفسور مارفن كارلسون»، أستاذ المسرح والأدب المقارن ودراسات الشرق الأوسط المتميز بمركز الدراسات العليا بجامعة المدينة بنيويورك، والمقرر المشارك لمجموعة عمل المسرح العربي التابعة للاتحاد الدولي للبحوث المسرحية، والمحرر المؤسس لدوريات خشبات المسرح الأوربي الغربي وخشبات المسرح العربي.

وقال الدكتور ماجد نجم، إن جامعة حلوان تحرص دائماً على تنظيم الندوات العلمية التي تهدف إلى تنمية مهارات الطلاب اللغوية، والتعاون مع العلماء من جميع أنحاء العالم، مشيراً إلى أن هذه الندوة تقوم على عرض لأهم المسرحيات التي لاقت رواجاً هائلاً في دول أوربا، مثل ألمانيا، وفرنسا، وإنجلترا، والولايات المتحدة الأمريكية، بجانب المشكلات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية التي يتعايش معها عرب المهجر ومشكلات الهوية وخاصة بين شباب الجيل الثاني من المهاجرين.

وقالت عميد كلية الآداب، الدكتورة سهير عبد السلام، إن أهمية الندوة تكمن في أنها تبرز الدراسات الأدبية والبحثية التي يقوم بها طلاب القسم وطلاب الدراسات العليا، من خلال مناقشة المحاور الأتية: «الانتاج المسرحي المعاصر للمسرحيين الأوربي والأمريكي من أصول عربية، وعرض للمعوقات التي تواجه هؤلاء المسرحيين في أوروبا والولايات المتحدة، و الحياة الاجتماعية والاقتصادية التي يتناولها مسرح الشتات العربي المعاصر، وطرح موضوعات خاصة بالهوية، وأهم الاتجاهات المعاصرة للحركة المسرحية للمهاجرين العرب في دول أوروبا مثل المانيا وفرنسا وانجلترا وكذلك الولايات المتحدة الامريكية».

وقدم العالم المسرحي «مارفن كارلسون» عرض تحليلي لمسرح اللاجئين من كتاب مسرحيين وفنانين، والمسرحيات التي تعرض مشكلاتهم الملحة في إغترابهم وتشتتهم، حيث كانت بدايات هذه الحركة المسرحية في مخيم الأدغال في مدينة كاليه بفرنسا، مبدياً استعداده لمزيد من التعاون مع قسم اللغة الانجليزية وتقديم مجموعة من الأعمال المسرحية والكتب والمراجع لمكتبة القسم، كما أبدي استعداده بالمشاركة في أي محافل علمية ينظمها القسم.