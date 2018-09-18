روسيا تفقد الاتصال بطائرة على متنها 14 عسكريا في سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، فقدانها الاتصال بطائرة نقل من طراز «إيل 20» على متنها 14 عسكريا روسيا، مساء الإثنين، قبالة السواحل السورية.



وقالت الوزارة في بيان، بحسب موقع «روسيا اليوم»: "قرابة الساعة 23:00 بتوقيت موسكو وفوق مياه البحر المتوسط وعلى مسافة 35 كم من الساحل السوري فقدنا الاتصال بطائرة (إيل 20) على متنها 14 عسكريا".



وأضافت الوزارة: "لحظة انقطاع الاتصال بطائرتنا كانت 4 طائرات من طراز (إف 16) تهاجم اللاذقية السورية، إضافة لذلك سجلت راداراتنا إطلاق صواريخ من على متن الفرقاطة الفرنسية (أوفيرن) المرابطة في المنطقة المذكورة عينها".



وأطلقت وزارة الدفاع من قاعدة حميميم عملية بحث وإنقاذ في المكان الذي فقدت فيه الطائرة الروسية.