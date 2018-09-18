«ماس» يصف تسوية الخلاف بين اليونان ومقدونيا بـ«الفرصة التاريخية»

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وصف وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، تسوية الخلاف بين اليونان ومقدونيا على اسم الأخيرة بأنه "فرصة تاريخية" بالنسبة للبلدين.

وخلال زيارته للعاصمة المقدونية سكوبي، دعا ماس، اليوم الثلاثاء مواطني مقدونيا إلى المشاركة في الاستفتاء المقرر إجراؤه في نهاية الشهر الجاري على تغيير اسم دولتهم من مقدونيا حاليا إلى مقدونيا الشمالية.

وأوضح السياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي أن "القرار الآن بيد مواطنات ومواطني هذا البلد".

وجاءت خطوة الاستفتاء بناء على اتفاقية بين البلدين وقعها رئيس الوزراء المقدوني زوران زايف ونظيره اليوناني الكسيس تسيبراس.