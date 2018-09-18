«هنيدي» يعلق على الإعلان الرسمي لفيلم «The NUN»

نشر الفنان محمد هنيدي، عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، الإعلان الرسمي لفيلم الرعب الجديد «THE NUN».

ومازح «هنيدي» جمهوره، «بغناءه من خلال فيديو يجمع الداخلة الموسيقية للفيلم مع أغنية من فيلم هنيدي «همام في امستردام».

ويذكر أن "هنيدي" يقوم ببطولة أكثر من عمل خلال الفترة المقبلة، ما بين سينمائي وتليفزيوني ومسرحي، ومن مفاجآت هنيدي لجمهوره عودته للمسرح بعد فترة غياب طويلة وصلت إلى 16 عامًا، منذ أن قدم مسرحية "طرائيعو" عام 2002، بمسرحية جديدة تحت اسم "صراع في الفيلا"، والمقرر انطلاقها للجمهور خلال الأسابيع القليلة المقبلة.