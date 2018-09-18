وزير التموين: توفير 3 آلاف حقيبة مدرسية للفئة الأكثر احتياجا

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن أحمد أبو جبل، رئيس شعبة الأدوات المكتبية بالغرفة التجارية بالقاهرة، أعلن اليوم عن مبادرة لتوفير 3 آلاف حقيبة مدرسية، تضم كل مستلزمات وأدوات الدراسة، من كشاكيل وأقلام.

وأضاف وزير التموين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «TEN»، مساء الاثنين، أنه سيتم التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، لتوزيع الشنط على الفئات الأكثر احتياجًا، معربًا عن آماله في أن تثمر هذه المبادرة بنجاح وتشجع المستثمرين على هذا الأمر.

وعن تصحيح البطاقات التموينية، أكد الانتهاء تمامًا من استقبال طلبات تصحيح البيانات الخاطئة، بحلول السابع من نوفمبر المقبل، مطالبًا المواطنين بالحرص على تعديل البيانات قبل فوات الموعد المقرر.

وتابع، أنه سيتم إيقاف البطاقات التموينية التي بها أخطاء، اعتبارًا من 7 نوفمبر المقبل، موضحًا أنه يمكن للمواطن التقدم لتصحيح بياناته بعد فوات الموعد المقرر، ولكن حتى يتقدم ستكون بطاقته «غير نشطة».