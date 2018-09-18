«ماكرون» يعلن اعتزامه إلغاء تحديد أعداد المقبولين في كليات الطب

أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اعتزامه إلغاء تحديد أعداد المقبولين في كليات الطب وذلك في إطار إصلاح القطاع الطبي في فرنسا.

وقال «ماكرون» في خطاب مبادئ اليوم الثلاثاء، في باريس، إن من المنتظر إلغاء العمل بنظام تحديد أعداد المقبولين اعتبارا من عام 2020، وأضاف أن " النظام الحالي عبثي، وسنعمل على تدريب المزيد من الأطباء".

يذكر أن سكان المناطق الريفية في فرنسا يعانون منذ فترة طويلة نقصا في الأطباء.

ونوه إلى أنه اعتبارًا من خريف العام بعد القادم لن تكون هناك إجراءات اختيار في نهاية السنة الجامعية الأولى المشتركة للمهن في القطاع الطبي.