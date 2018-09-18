«المجتمعات العمرانية»: مهلة إضافية لسداد المتأخرات بالمناطق الجديدة دون غرامات

قال المهندس طارق السباعي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إن إقرار الهيئة تيسيرات جديدة بشأن الأراضي الصناعية والوحدات السكنية والتجارية والإدارية، بمنح مهلة إضافية لسداد المستحقات المالية بدون غرامات تأخير، يأتي تيسيرًا من الهيئة على المتعاملين معها.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، مساء الثلاثاء، أن مهلة السداد تستمر لمدة 3 أشهر تبدأ من يوم نشر الإعلان في الصحف الرسمية، والذي سيتم خلال الأيام المقبلة، موضحًا أن المهلة الإضافية والتيسيرات تشمل الأراضي الصناعية ومجمعات الصناعات الصغيرة والورش والوحدات السكنية والتجارية والإدارية والمهنية.

وأوضح أن الهيئة تشجع المواطنين على السداد دون غرامات تأخير، بعدما منحت مهلة سابقة لمدة 4 أشهر خلال الفترة الماضية وحصلت خلالها أكثر من 500 مليون جنيه، مضيفًا أن هذا الأمر يخص المشروعات الاستثمارية وليس مشروعات الإسكان الاجتماعي.

وذكر أن الهيئة منحت ميزة لشركات الاستثمار التي تخطت نسبة إنجازاتها 65% في تشييد أبنية على الأراضي الحاصلة عليها لإقامة مجتمعات عمرانية، بمنحها فترة إضافية لاستكمال مدة التنفيذ في فترة زمينة أقصاها عام، وجدولة مديونياتها في حالة وجودها.