بروتوكول بين مصر والصين لإقامة المنطقة الصناعية بجنوب سيناء

سيوفر نحو ١٠٠ ألف فرصة عمل للشباب وجذب استثمارات بـ١٠ مليارات جنيه

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه جاري تنفيذ المشروع القومي الخاص بإقامة المنطقة الصناعية بمدينة أبوزنيمة، مشيرًا إلى أن هذا المشروع سيوفر نحو ١٠٠ ألف فرصة عمل للشباب وجذب استثمارات تتعدي قيمتها ١٠ مليارات جنيه.

وأكد «فودة» أن وفد من المحافظة ضم كلًا من خميس شغله، رئيس المنطقة الصناعية، والمهندس مجدي موسي، مدير التخطيط العمراني، كانا في زيارة رسمية إلى الصين بمرافقة وزيرة الاستثمار سحر نصر ورئيس هيئة التنمية الصناعية وممثل عن وزارة الإنتاج الحربي، لتوقيع برتوكول ترفيق المنطقة الصناعية بمدينة أبو زنيمة بقيمة ٥ مليارات جنيه لتوصيل المياه والكهرباء والغاز وشق الطرق وتطوير ميناء اأبو زنيمة.

وأضاف، أنه سيلتقي مسئولين من أجل تحديد ميعاد البدء في عملية ترفيق المنطقة الصناعية، قائلاً: «هناك جلسات عديدة تتم بشأن المنطقة التي تعد مستقبل لمحافظة جنوب سيناء ومصر».