قائد ليفربول: أضعنا فوز كبير على سان جيرمان

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أكد جوردان هندرسون قائد فريق ليفربول الإنجليزي أنه كانت هناك الكثير من الفرص التي أتُيحت للفريق لإحراز أكثر من ثلاثة أهداف خلال المباراة.

ونجح ليفربول في الفوز على باريس سان جيرمان بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الأولى بدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا. ( طالع التفاصيل )

وقال هندرسون في تصريحات عقب نهاية المباراة أن الفريق يتواجد في مجموعة صعبة بدوري الأبطال، ولكن الفريق نجح في تحقيق بداية جيدة والحصول على أول 3 نقاط.

وأضاف: "على الرغم من الإصابة التي تعرض لها فيرمينو في عينه خلال مباراة توتنهام بالدوري الإنجليزي، لكنه نجح عقب مشاركته كبديل في تسجيل هدف الفوز قبل نهاية المباراة".

وأوضح هندرسون أن فريق الريدز يمتلك أفضل لاعبين وعليهم مواصلة تقديم الأداء الجيد بالإضافة إلى أن أجواء ملعب «أنفيلد » كانت محفزة للغاية لتحقيق بداية جيدة في دوري الأبطال.