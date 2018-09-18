خاص - اتحاد الكرة يرفض إعادة مباراة المقاولون وبيراميدز

رفض مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة إعادة مباراة المقاولون العرب وبيراميدز التي أقيمت مساء أمس الاثنين ، ضمن لقاءات الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز، وانتهت بفوز الأخير بهدف من دون رد، سجله البرازيلي كينو .

وعلمت الشروق أن أعضاء الاتحاد تواصلوا مع بضعهم هاتفيا وقرروا رفض إعادة اللقاء ، خاصةً وأن اللائحة تقضي بإعادة المباراة ، في حال حدوث خطأ في تطبيق القانون، أو بإلغائها لظروف طبيعية، مثل الأمطار الشديدة، أو انقطاع التيار الكهربائي، ومن ثم فلا يوجد سند قانوني لإعادة اللقاء.

وأكد مصدر باتحاد الكرة في تصريحات خاصة أن إقامة أي مباراة بتحكيم غير مصري ، يتم إدارتها بدون حكم إضافي أو خامس، والدليل على ذلك مباريات الأهلي والزمالك في الدوري بالموسم المنقضي، بجانب مباراة الأهلي والمصري في كأس السوبر المحلي والتي أُقيمت بالإمارات، مشيرا إلى أن مجلس الإدارة هدفه إقامة المسابقة بانتظام وعدم الضغط على الحكام المصريين ، بعد الهجوم عليهم خلال المباريات الماضية .

وأضاف المصدر ، أن الأندية هي التي طلبت الاستعانة بحكام أجانب، وفي جميع مسابقات إفريقيا وأوروبا لا يوجد حكم إضافي ، والهدف منه في الدوري تقليل الأخطاء فقط.

كان نادي المقاولون قد طالب بإعادة المباراة، لعدم إخطاره بتعيين طاقم تحكيم تونسي ، بجانب عدم وجود حكم إضافي ، وهو ما يخالف اللوائح ويبطل نتيجة اللقاء .

وكان علاء نبيل، المدير الفني لنادي المقاولون العرب قد أشعل فتيل أزمة كبيرة قبل مباراة فريقه بالأمس أمام بيراميدز بسبب اعتراضه على عدم وجود حكم خامس ضمن الطاقم التحكيمي. (طالع التفاصيل).

وعبر مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح عن رفضه التام للأسلوب الذي تعامل به اتحاد الكرة في تعيين حكام من دولة تونس الشقيقة لإدارة مواجهة بيراميدز، مُطالبًا بإعادة المباراة. (طالع التفاصيل)

وتوعد عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات نادي المقاولون العرب بتوقيع عقوبات صارمة عليهم لما بدر من مسئولي النادي خلال مواجهة الأمس. (طالع التفاصيل)