«أبو دومة»: سنقاضي كيانات «العاملين بالصيدليات» و«مساعدي الصيادلة»

قالت المتحدث الإعلامي باسم النقابة العامة للصيادلة، الدكتور أحمد أبو دومة، إن النقابة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كيانات تطلق على نفسها نقابة "العاملين بالصيدليات"، ونقابة "مساعدي الصيادلة"، حفاظًا على صحة المريض وصورة الصيدلية المصرية.

وأضاف «أبو دومة» خلال بيان صدر عن النقابة، مساء اليوم الثلاثاء، تلقينا في الأيام الماضية كمًا هائلاً من الاستفسارات من المواطنين حول كيانات تطلق على نفسها هذه الأسماء، وتواصلنا مع الجهات المعنية بالمنظمات النقابية، وهي اتحاد عمال مصر، ووزارة القوى العاملة"، ونفت كلتا الجهتين وجودها ضمن المنظمات النقابية المعترف بها والعاملة في مصر".

وأوضح، أن كل الأعمال المهنية والدوائية داخل الصيدلية، سواء في صرف التذاكر الطبية أو الأدوية المصرح بصرفها دون تذاكر، أو إعطاء النصائح الطبية المتعلقة بالدواء، هو عمل كفله القانون فقط للصيدلي الحاصل على بكالوريوس العلوم الصيدلية، والمصرح له بمزاولة المهنة من جانب وزارة الصحة.

وعلق: "القيام بأي عمل مما سبق ذكره من غير الصيادلة هو من الأفعال المجرمة قانوناً وتضع صاحبها تحت طائلة قانون العقوبات، والتي تصل إلى السجن لمن قام بها وانتحل صفة الصيدلي وقام بعمله".

وأشار إلى أن وجود العمال داخل الصيدليات يقتصر على أعمال النظافة، وترتيب الأدوية ومناولتها، ويجب على الصيدلي مراجعة ذلك.

وتابع: "وجهنا خطابات تحذيرية بذلك المعنى إلى الجهات المسئولة لوقف تضليل المواطنين وتحصيل مبالغ مالية دون وجه حق منهم".