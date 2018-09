حصل RuPaul's Drag Race على جائزة أفضل برنامج مسابقات واقعي في حفل توزيع جوائز «إيمي 2018»، في دورته الـ70 لعام 2018 المقام على مسرح مايكروسوفت في مدينة لوس أنجلوس.

وبعد حصولهم على الجائزة وجه بطل البرنامج رسالة إلى المشاهدين قائلا " إذا كنت لا تستطيع أن تحب نفسك ، كيف ستحب شخصًا آخر".

