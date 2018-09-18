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«إيمي 2018».. جيف دانييلز يحصل على جائزة أحسن ممثل مساعد

نجلاء سليمان
نشر فى : الثلاثاء 18 سبتمبر 2018 - 3:26 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 18 سبتمبر 2018 - 3:26 ص

حصل الممثل جيف دانييلز على جائزة أحسن ممثل مساعد عن دوره في المسلسل الكوميدي Godless في حفل توزيع جوائز «إيمي 2018».


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