عمرو أديب عن تطوير الشركات الحكومية: «لا يمكن الإبقاء على الخسارة»

فيديو.. عمرو أديب: لم أسمع في حياتي عن أي شهيد قطري

بالفيديو.. عمرو أديب يعلن تبرعه بأعضائه بعد الوفاة

عقب خروجها من المستشفى.. إيمان عز الدين: «إلى كل اللي بيحبوني أنا رجعت البيت»