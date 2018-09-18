الأمين العام للأمم المتحدة يرحب بقمة جيبوتي وإريتريا التي عقدت بالسعودية

رحب الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريس" بالقمة التى عقدت بين جيبوتي وإريتريا في المملكة العربية السعودية وعبر عن أمله في أن تسهم هذه القمة في تحقيق "سلام أكبر" بالمنطقة.

وقال "جوتيريس" في بيان - نقل راديو "أفريقيا 1" اليوم (الثلاثاء) مقتطفات منه - إن قمة رئيس جيبوتي "إسماعيل عمر غله" ونظيره الإريتري "إيسايس أفورقي" برعاية العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ، مضيفا إنه على ثقة بأن هذا اللقاء سيكون خطوة جديدة في ترسيخ السلام والمكتسبات الأمنية الأخيرة بمنطقة القرن الإفريقي.

وأعرب المسئول الأممي عن الأمل في أن يطلق اللقاء بين رئيسي جيبوتي وإريتريا عملية لتسوية كل المسائل العالقة بين الدولتين ويؤدي إلى مزيد من السلام والاستقرار والتنمية في المنطقة.

وتأتى القمة في أعقاب قمة عقدت في المملكة العربية السعودية أيضا بين رئيسي إريتريا وإثيوبيا حيث وقعا خلالها على اتفاق سلام تاريخي.

يذكر أن العلاقات بين إريتريا وجيبوتي تشهد توترا منذ فترة طويلة بسبب نزاع حدودي.