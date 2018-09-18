هونج كونج تصدر تأشيرات زوجية للمثليين الأجانب بعد حكم تاريخي

أعلنت هونج كونج، اليوم الثلاثاء، أنها سوف تبدأ إصدار تأشيرات زوجية للمثليين الأجانب هذا الأسبوع، بعد انتهاء قضية تاريخية.

واعتبارا من غد الأربعاء، تعترف إدارة الهجرة "بالشراكة المدنية بين المثليين، والارتباط المدني بين المثليين، وزواج المثليين، والشراكة المدنية بين شخصين مختلفي الجنس والارتباط المدني بين شخصين مختلفي الجنس خارج هونج كونج"، بالإضافة إلى الارتباط بين الأشخاص مختلفي الجنس داخل المدينة، حسبما قالت الإدارة في بيان.

ويُعتبر التغيير في السياسة فوزا كبيرا بالنسبة للسكان الأجانب في هونج كونج، بالإضافة إلى مجتمع المثليين، ولا يزال الزواج بين المثليين غير معترف به محليا.

ويأتي قرار إدارة الهجرة بعد قضية أخذت وقتا طويلا في المحاكم فقد بدأت عام 2014 ورفعتها امرأة بريطانية مغتربة.

ووصلت القضية إلى محكمة الاستئناف النهائية في هونج كونج في يوليو، وهي أعلى محكمة في المنطقة الصينية ذات الطابع الإداري الخاص.

وفي حكمها، ألغت المحكمة السياسة السابقة لإدارة الهجرة، والمتمثلة في منح التأشيرات الزوجية للأجانب أزواج المواطنين في حالات الزيجات بين شخصين من جنسين مختلفين فقط على أنها "تمييزية".

وحظيت القضية بمناصرة على نطاق واسع في هونج كونج من قبل البنوك وشركات المحاماة متعددة الجنسيات لدعم موظفيها في الخارج، وكذلك من قبل منظمات حقوق الإنسان.