مونييه:  نشعر بالحزن بعد الهزيمة أمام ليفربول

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أعرب البلجيكي توماس مونيه لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي عن حزنه لخسارة فريقه المباراة التي جمعت مع ليفربول الإنجليزي بنتيجة 3-2 ، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وأشار مونييه إلى أن الفريق الباريسي فشل في التوغل داخل مناطق ليفربول، كما أن سيطرة ليفربول على وسط الملعب أرهقت فريقه بشكل كبير.

وقال مونييه في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة: "نحن هنا في باريس سان جيرمان غير سعداء بهذه النتيجة، المباراة كانت بين أيدينا، لقد أضعنا الانتصار".

وأضاف: "مشكلتنا أننا لم نتوغل في وسط دفاعات ليفربول، لقد أحكمو غلق كل المساحات وهذا أرهقنا كثيرًا خلال المباراة".

وأتم: "استطعنا أن نعود في المباراة بالتعادل 2-2، لكن خطط ليفربول ساعدته على التفوق في إحراز هدف الفوز باللحظات الأخيرة".