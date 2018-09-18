المقاولون العرب: خسرنا أمام بيراميدز كما أراد رئيس لجنة الحكام

أكد محمد عادل المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب على أن عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري، أراد الفوز لبيراميدز على نادي المقاولن العرب ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري الممتاز.

وقال عادل في تصريحات تلفزيونية لقناة "المحور" : "ما ذا تريد أكثر من أن رئيس لجنة الحكام يصرح بأن الاتحاد سيستعين بحكام أجانب من أجل نجاح تجربة بيراميدز".

وأضاف: "لم نخطر بوجود حكام أجانب لإدارة المباراة بالرغم من أننا أصحاب الملعب والمباراة، وفوجئنا بعدم وجود حكم خامس بالرغم من أن مباريات الدوري تلعب بوجود الحكم الخامس منذ الموسم الماضي".

عادل تطرق أيضا إلى أن المباراة لن تؤثرعلى اللاعبين قائلًا: "أعطينا للاعبين تعليمات صارمة بالتركيز فقط على المباراة، وأن ما يحدث ليس مسئولياتهم".

وأتم: "سنرفع شكوي ضد لجنة الحكام لاتحاد الكرة، وإذا لم ينصفنا سنرفعها للاتحاد الدولي".